Ben jij een doe-het-zelver die geen kans laat lopen om in en rond het huis aan het klussen te gaan of laat je dat toch liever aan een vakman over? Voor de eerste categorie mensen hebben we een overzicht voor je klaar staan waar je vast heel erg vrolijk van gaat worden. En ook als je niet gezegend bent met twee rechter handen, dan kun je hier best wel wat van leren. Kijk dus snel mee naar onze 12 handige ideeën voor het gebruik van bouwmaterialen!