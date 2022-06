Prachtig gezinswoning met klassieke en moderne trekjes

Aan de andere kant van het huis zien we een misschien nog wel groter tweede terras. Deze staat dankzij de grote schuiframen aangenaam in contact met het interieur. In het oog springt natuurlijk ook het enorme balkon op de eerste etage. Ook hier zien we weer de eerder genoemde houten elementen, die er samen met het schuine dak dat doorloopt boven het balkon een ruimtelijk en tegelijkertijd behaaglijk geheel van maakt.