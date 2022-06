Megatransformatie! Van grootmoeders huis naar eigentijdse woning!

We sluiten deze fotoserie af met het zicht dat we vanuit de slaapkamer hebben. Volledig ingericht in heldere kleuren en zachte tinten, die ervoor zorgen dat er een natuurlijke levendigheid in deze ruimte ontstaat. Vanuit deze hoek hebben we tevens zicht op de felgroene gevel die we al eerder zagen. Een grote schuifdeur biedt de gebruikers toegang tot het balkon en zorgt er tevens voor dat men hier baadt in het zonlicht. Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op het homify-profiel van Hausbuben Architecten GmbH.