Voorkom de 8 Grootste Fouten in de Keuken

Niet dat het op deze foto het geval is, maar wat absoluut ook niet kan in een mooie keuken is dat de prullenbak prominent in beeld staat. Op de een of andere manier is dit toch altijd een smerig object dat in de weg staat. Bij voorkeur verzamel jij je afval, al dan niet gescheiden, in bakken in het gootsteenkastje. Of je zet de prullenbak net om de hoek in de bijkeuken, als je die hebt natuurlijk.