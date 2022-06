10 moderne keukens in heldere frisse kleuren

Is de ruimte waar je keuken zich bevindt klein en donker? Of hou je van koken in een vrolijke en lichte omgeving? Dan vind je in dit ideeboek veel inspiratie om een moderne maar frisse en lichte keuken te creëren. Soms valt het niet mee om van een donkere of wat kleine ruimte toch een lichte frisse ruimte te maken. Daarom hebben we wat slimme trucs voor je verzameld hoe je hier met frisse kleuren toch een aangename ruimte van kunt maken. Van klassiek wit tot turquoise of hemelsblauw, er zijn vele mogelijkheden!