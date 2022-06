Een romantisch appartement waar we allemaal van dromen..

Heb je altijd al gedroomd van een fraai appartementje ergens in Spanje met zo’n heel pittoresk en prachtig uitzicht? Dan hebben we de droomplek voor jou gevonden! Maar dat is uiteraard niet de reden dat we af zijn gereisd naar dit schitterende onderkomen, want daar heeft voornamelijk het romantische interieur wat mee van doen. De interieurontwerpers van Estibaliz Martín Interiorismo hebben het huis namelijk erg sfeervol ingericht en dat alleen is een kijkje al meer dan waard. Laat je dus lekker verrassen door een fraai interieur en geniet bovendien mee met het prachtige uitzicht.