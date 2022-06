Spannende moderne vrijstaande woning

In de woning vinden we eveneens een eigentijds en modern ontwerp (zullen we dadelijk laten zien). De begane grond heeft een open plattegrond, waarin de eetkamer, keuken en woonkamer zijn gesitueerd. Omdat er geen muren zijn die deze functies van elkaar scheiden ervaar je in deze ruimte en bijzondere transparantie en een aangename ruimtelijkheid. De minimalistische look van de kamer staat een huiselijke sfeer geenszins in de weg. Het is de natuurlijke lichtval die de woonkamer zijn unieke ambiance geeft.