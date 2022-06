Dynamisch woonhuis voor een jong gezin

Een ruime keuken kan in een gezinswoning uiteraard niet ontbreken. Het samen eten van de maaltijden zijn tijdens de werkdagen vaak de enige momenten dat het hele gezin bij elkaar is. Dat het eten dan in een ruime keuken bereid kan worden is erg belangrijk. De keuken is ook een moderne stijl vormgegeven en we zien hier hetzelfde industriële randje als in de kamer: de donkergrijze bakstenen. Let ook even op het mooie natuurstenen aanrechtblad.