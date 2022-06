Villa in het bos is fabuleus mooi

De woning heeft een bescheiden look, dat is ook een reden waarom hij zo goed in deze context past. Ondanks (of juist door) de strakke indeling van de woning oogt deze natuurlijk. Hier werpen we een blik op de gezellige buitenruimte van de woning. Een prima plek om in de zomer te relaxen. Dit is tevens een overgangsgebied tussen de stenen gevel en die van hout. De ontwerptaal van deze woning is in zijn bescheidenheid toch zeer uitgesproken en basic. Precies hetgeen we verwachten van een woning in de vrije natuur. Aanpassen aan je omgeving is immers een basale wet.