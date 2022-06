Wat te doen met de muur boven je aanrechtblad? Zes verrassende opties.

Multiplex is een van de goedkoopste houtsoorten. Het grappige is dat het dit totaal niet uitstraalt. In een strak witte of anders moderne keuken kan multiplex voor een warme maar tegelijkertijd stoere minimalistische sfeer zorgen. Met dit hout kun je vele kanten op. Bijvoorbeeld met multiplex keukenkastjes of multiplex planken tegen de muur van multiplex. Het hout leent zich natuurlijk ook erg goed om dingen op te hangen, zoals haakjes voor de theedoek of een kruidenrekje. Kortom, multiplex is een hele fraaie en vooral ook betaalbare optie voor de muur boven het aanrechtblad.