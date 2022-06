Een hip en minimalistisch appartement

Met de schuifdeur op een kiertje kijken we nog even in een stukje van de slaapkamer. Zie je hoe groot de ramen zijn? Deze heerlijke ramen geven een heel ruim gevoel door de grote hoeveelheid licht die naar binnen komt en door het uitzicht naar buiten toe.

Een minimalistische inslag voor een klein appartement is een hele goede oplossing. In grote steden is creativiteit vaak vereist om betaalbare woonruimte ook aantrekkelijk te maken. In Parijs weten ze daar ook over mee te praten, dat blijkt wel uit dit project.