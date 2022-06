Metamorfose voor een oude woning

We eindigen onze tour in de badkamer, deze liet natuurlijk ook veel te wensen over. Als we de kamer in zijn oude staat zien vrezen we een beetje voor onze gezondheid. Het was een bedompt hokje waarin je als bewoner het liefst zo kort mogelijk verbleef. Lekker lang douchen was er helaas niet bij in deze badkamer. Laten we snel gaan kijken naar de nieuwe situatie, want daar worden we een stuk vrolijker van! Mooie ideeën voor de renovatie van je badkamer kun je ook hier vinden!