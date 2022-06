Bijzondere Doucheschermen

Uniek in ieder opzicht als een geheel, dat is deze douche zeker. Als een zwevend plateau hangt het beton tegen de roestkleurige muur, wat een mannelijke sfeer ademt vol passie en vastberadenheid. Dit is een douche waar men afkoelt na een lange dag werken, vol mentaal of fysiek machtsvertoon. Het douchescherm is hier de juiste toevoeging in al zijn simplisme. Het is niet meer dan een glazen plaat, wat precies goed is in aanvulling op de verder drukke en extreme omgeving.

Door het douchescherm niet meer te geven gaat het niet de hoofdrol spelen en zal daarnaast het gevoel van ruimte niet parten spelen.