Ideeën voor Wastafels

In de badkamer wassen we de zorgen van de dag van ons af. Beginnen we de volgende ochtend weer opnieuw met het wegpoetsen van de slaap. Tussendoor brengen we een bezoekje na het sporten, voor het uitgaan of gewoon op een vrije dag wanneer er meer tijd is voor ontspanning. In het kort gezegd, de badkamer is een plek van rust en tegelijkertijd veel productiviteit. Een perfecte badkamer bestaat dan ook niet, hij verschilt per persoon.

Achter de wastafel staan we het meest, (vaak) starend naar ons spiegelbeeld. De wastafel is daarom een gevoelige plek wanneer het aankomt op design; neem je een strakke wastafel waar geen hoeken of haken aan zitten? Of ben je een wilder type dan dat en zoek je juist iets creatiefs in je wastafel? Neem eens een kijkje naar deze tien ideeën.