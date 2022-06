Nooit meer opruimen! 7 tips om dit ongelooflijke doel te bereiken

Als je wilt dat de dag komt dat je nooit meer hoeft op te ruimen, moet je minder spullen in huis hebben die er rond kunnen slingeren. De valkuil is natuurlijk dat we teveel spullen bewaren. Dozen van elektronische apparaten stapelen we op in de berging, omdat die van pas kunnen komen als het apparaat kapot gaat. Oude tijdschriften bewaren we jarenlang, want stel dat we ze nog een keer willen lezen. Ondertussen puilen de kasten uit en blijf je continue bezig met opruimen. Echt opruimen vraagt daarom om een rigoureuze aanpak. Loop alle kasten in huis na en stel je bij al je spulletjes de vraag of het echt nodig is om ze nog langer te bewaren. Als je een bepaald kledingstuk een jaar niet hebt aangehad, dan is de kans dat je het ooit nog gaat dragen niet zo groot. In dat geval kun je het beter wegdoen. Voor al je overbodige spulletjes geld dat je ze beter kunt verkopen of weg kunt gooien.