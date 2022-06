7 tips voor het kiezen van de perfecte koelkast

Koelkasten kunnen enorm verschillen in prijs, van in de honderd euro voor een tafelmodel tot duizenden euro’s voor een groot exemplaar. De prijs is niet alleen afhankelijk van de grootte, de bekendheid van het merk of de fraaiheid van het design. Want, misschien wel de belangrijkst prijsfactor is de energiezuinigheid. Gelukkig zijn de nieuwere koelkasten over het algemeen zuiniger dan de exemplaren van de eerdere decennia, dankzij betere isolatie en compressoren. Maar sommige modellen gebruiken nog steeds tot 3 keer meer stroom dan anderen. Val dus niet gelijk voor een goedkoper merk of een ouder exemplaar. Duurdere koelkasten zijn over het algemeen namelijk zuiniger, dus kunnen je maandelijks een hoop geld schelen.

Mocht je een model hebben gevonden wat je geschikt lijkt, is het aan te raden deze op meerdere websites te zoeken. Het prijsverschil kan namelijk oplopen tot in de honderden euro’s. Heb je behoefte aan tips over hoe je je boodschappen zo lang mogelijk vers houdt? Neem dan eens een kijkje in dit Ideabook.