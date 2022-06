Tien Tips voor Tuinkunst

De perfecte tuin bestaat voor veel van ons uit veel ruimte, veel groen en (uiteraard) de nodige hoeveelheid zon om dagelijks in te zitten. Als het even kon zaten we er doorgaans, genietend van een simpeler leven dan dat bol staand van werk, verplichtingen en verwachtingen. Niet waar?

Om de tuin meer en meer een plek van een ontspanning te maken hebben we talloze manieren bedacht om ons verblijf hier prettiger te maken. Denk aan een barbeque, een open haard, een jacuzzi of tuinkunst. Tuinkunst is op veel uiteenlopende manieren mogelijk. Denk aan een perfect gesnoeide haag, een sierlijk mozaïek over de vloer of een uitgekiend design van abstractie. Hieronder ziet u tien voorbeelden van tuinkunst, wellicht perfect voor uw tuin?