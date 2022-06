Traditionele woning krijgt een nieuw leven

We werpen nog eenmaal een blik op de woning in de laatste uurtjes van de middag. Natuurlijk mag

een kijkje in de tuin niet ontbreken, zodra je een blik op de gevel werpt ben je verkocht. Dat komt natuurlijk door de historische charme van de woning. Let ook op de prachtige dialoog tussen de grijze moderne delen en de authentieke stenen. Deze passen perfect bij elkaar, alsof het nooit anders is geweest. Het is wat je noemt een heldere overgang tussen binnen en buiten, deze wordt mooi in de architectuur vormgegeven. De woning is bedoeld om in te genieten, zowel van het interieur als van de buitenruimte. Schotland is met deze woning een kroonjuweel rijker. We sluiten in deze mooie tuin onze tour door de woning af. Blijf ons volgen, dan ben je altijd op de hoogte van de nieuwste trends en woonideeën.

