6 innovatieve manieren om een TV in de woonkamer te hebben

Er is niets zo gelikt als een TV die is ingebouwd in de binnenhuisarchitectuur. Door de TV als het ware te laten samensmelten met het interieur ontstaat een gebalanceerd geheel. Het kost veel minder ruimte dan het plaatsen van het toestel op een aparte tafel of in een aparte kast. Het ophangen van een TV kun je (laten) doen op de exact gewenste hoogte, waardoor er ultiem kijkerscomfort ontstaat. Uiteraard moet de ruimte rondom de TV perfect zijn afgestemd op de grootte van het toestel. Deze wand laat een prachtig voorbeeld zien van de manier waarop een televisie in de muur geïntegreerd kan worden.

Voor degenen die niet over het geld beschikken om een dergelijk plan uit te laten voeren, en niet over de handige klussershanden om het zelf te doen, maar wel dit effect willen bereiken: overweeg een TV die in tussen kasten aan de muur hangt voor ene soortgelijk effect.