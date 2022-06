Muurdecoratie, een aantal bijzondere ideeën met een verbluffend resultaat!

We hebben allemaal herinneringen. Aan onze kindertijd, aan vakanties of andere mooie momenten. Herinneringen kunnen zo maar ineens weer naar boven komen. De geur van pijptabak doet je misschien aan je opa denken, de geur van zonnecrème aan een mooie vakantie in het zuiden van Europa. Herinneringen zorgen vaak voor een gevoel van blijdschap, melancholie of geluk. Wat is dan mooier dan ze aan de muur te hangen. Herinneringen op de muur laten je terugdenken aan fijne momenten en brengen jezelf en je huis in een goede stemming. Foto's kun je op alle mogelijke manieren afdrukken. In groot formaat op canvas, in lijsten van verschillende maten of zoals op de foto in een mooie collage. Deze collage bestaat uit vierkantjes, die je zelf aan elkaar klikt met bevestigingskruisjes. Je kunt het zo gek maken als jezelf wilt. Plaats foto’s op één vierkantjes of laten de doorlopen over meerdere vierkantjes.