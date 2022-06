Fan van Beige? Ontdek dan Zeker deze 12 Unieke Designs!

Ook in de douche doet een beige design het goed. We vinden hier een schitterende inrichting. De eigenaren van deze woning houden ervan om lekker lang te douchen. Dat is natuurlijk extra fijn in een ruimte met een mooie inrichting. Beige tinten, okerkleurig en aarde tinten doen het ook uitstekend in de badkamer, zoals je hier kunt zien. We zijn erg gecharmeerd van de voorzieningen hier en hoe ze met behulp van een goed gekozen led-verlichting mooi naar voren worden gebracht. De donkere lijst die over de muur heen loopt, ten hoogte van de sanitaire voorzieningen, maakt dit plaatje compleet. Met dit laatste voorbeeld zijn we aan het einde van onze reeks gekomen. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen voor meer mooi design.