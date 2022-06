Een kamer met weinig ramen? Zo richt je 'm in!

We hebben allemaal zonlicht nodig in huis omdat dit echt een stuk fijner is. In veel huizen zijn er kamers waar geen zonlicht naar binnen kan vallen omdat er geen ramen zijn. Oplossingen voor kamers zonder ramen zijn dan ook welkom voor veel mensen. Natuurlijk licht in een kamer zonder ramen is ideaal, maar niet altijd mogelijk. Wat er wel mogelijk laten we hieronder zien. Tof design maakt de sfeer een stuk beter in zo’n kamer zonder ramen. Kijk even met ons mee.