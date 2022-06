12 leuke tips voor een gezellige patio

Een patio is er niet alleen om een biertje in te drinken, soms is het ook wel lekker om even te genieten van een rustig moment in je eentje met een heldere geest. Dat kan heel mooi in een zen-tuin als deze. De stijl is afkomstig uit het oosten en is al vele jaren populair. Via het pad loop je langs de strakke tuin waarin je veel symboliek kunt ontdekken.