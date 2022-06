7 geweldige ideeën voor een kleine tuin

Een tuin is een geweldige aanvulling op ieder huis. Het is het verlengstuk van de woonkamer of simpelweg een onderdeel van het huis. Bij mooi weer kun je er lekker eten of welke vorm van vrijetijdsbesteding je ook maar kan bedenken. Helaas is een tuin niet iedereen gegeven. Maar zelfs met een paar vierkante meters kom je al een heel eind. In dit artikel geven we je daarom een aantal tips hoe je zelfs van een kleine tuin groots plezier kan hebben.