Eettafels: rond of rechthoekig?

Soms komen we in een keuken annex eetkamer terecht die ons echt verbaast. In deze ruimte was het niet anders. De tafel is lang en biedt vele ruimte aan de gasten. De muren zijn lekker rustiek en de trap staat er schitterend bij. Mooie open keuken ook. Precies wat tegenwoordig helemaal in is. Je kunt in deze ruimte ook best een ronde tafel neer zetten. Ziet er tof uit hier!