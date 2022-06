De bank, een rustpunt in je interieur

Het is de plek waar je neerploft na een dag hard werken. Het is de plaats waar je met goede vrienden en goede wijn praat over de belangrijke zaken in het leven. Het is de plek waar je op een druilerige dag met thee en een boek wegzakt om de wereld even te vergeten.

Het is je bank.

Het middelpunt van je woonkamer, niet alleen in formaat, maar vooral ook in functie. En dus is het van het grootste belang dat er gekozen wordt voor een bank die bij je past. In dit ideabook bekijken verschillende soorten banken voor de woonkamer. We zien verschillende kleuren, en wat die met de rest van het interieur doen, maar we zien vooral ook verschillende stijlen. Van strakke banken in de woonkamer tot de meer romantische uitvoering.