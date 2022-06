Hanglampen in huis, de laatste trends

Net nog bezochten we een ruimte die subtiel symmetrisch gemaakt was. In deze ruimte is dat idee volledig losgelaten en is er gekozen voor het tegenovergestelde. In deze eetkamer is uitgegaan van een asymmetrisch beeld. Te beginnen met de plaatsing van de tafel, de keur aan stoelen en afgemaakt met de drie in zowel hoogte als grootte verschillende hanglampen. Opvallend is dat we hier kijken naar een subtiele asymmetrie, eentje die niet storend is. Waren de hanglampen in deze ruimte veel uitgesprokener geweest, dan was het wellicht te druk. Nu is dit een huiselijke ruimte met, het blijft terugkomen, een drietal mooie ronde hanglampen.