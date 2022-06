Is deze muur een draagmuur of niet?

Bij de verbouwing van een huis zijn er een aantal zaken die heel belangrijk zijn. Zeker als je van plan bent om een grootschalige verbouwing uit te voeren. Bijvoorbeeld het wegtikken van een muur is een tricky business, want je weet niet altijd of het wel of geen draagmuur is. Zeker als het gaat om een landelijke woning, waarbij de daken vaak op veel meer muren steunen dan in een stedelijke woning het geval is, moet je goed weten wat je doet. Het zal niet de eerste keer zijn dat een huis instort tijdens een renovatie ondergaat. Vaak gebeuren dit soort ongelukken wanneer er zonder vergunnigen en inspecties gewerkt wordt. Een kleine woonramp ramp als je het ons vraagt. We willen je graag behoeden voor misstappen op dit terrein, daarom heb we hier onder een aantal tips voor je verzameld.