12 prachtige kleuren om de muren van je kleine woonkamer te schilderen

Deze open look en de verschillende eyecatchers maken deze kamer het pareltje van het rijtje. In de antracietkleurige wand liggen de houtblokken voor de haard opgeslagen. Het vuur brand en geeft ons het gevoel in een chalet te zijn. De poef is Scandinavisch to the bone. Echt een artistiek ingerichte kamer waar je zeker van zal genieten.

Met dit mooie voorbeeld zijn we aan het einde van onze reeks mooie voorbeelden gekomen. We hebben je laten zien hoe je met de beste kleuren voor het schilderen van een woonkamer deze naar de next level kunt brengen. Blijf ons volgen voormeer mooi design!