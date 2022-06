12 charmante rustieke keukens

Eiken is ongetwijfeld het meest populaire type hout bij de bouw van rustieke keukens, maar walnoot en beuken zijn ook erg mooi en daarom ook geliefd bij dergelijke projecten. Voor we denken dat er alleen hout in een moderne rustieke keuken mag, laten we niet vergeten dat er ook laminaat is dat heel goed kan werken in rustieke keukens. Dan heb je ook wat meer keuze als het gaat om kleuren, patronen en texturen, want het gaat immers om kunstmatig gefabriceerde looks. In deze keuken zien we balken van natuurlijk hout met mooi bijpassend meubilair. De kleur parelgrijs past perfect bij de grijze tegels, muren en vloeren. De metalen lampen zorgen voor een industrieel design. Erg mooi! Een expert kijkt met je naar de mooiste voorbeelden van topdesign!