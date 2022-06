Opgelet; Liefhebbers van Italiaans Design & Verfijning!

Dit project is een ware ode aan elegantie en raffinement. Het is niet vaak dat we zulke parels van een wel zeer verfijnde interieurarchitectuur tegenkomen. Waar elk detail op elkaar is afgestemd en alles klopt. Dit is zo'n voorbeeld. En de Italianen staan er natuurlijk ook om bekend. Van de prachtige schuifdeuren tussen de keuken en woonkamer tot aan de perfecte entree en open badkamer om van te watertanden. Kijk even mee en laat je inspireren door dit artistieke staaltje vol raffinement.