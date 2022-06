Landelijk wonen in een modern jasje

Als de kinderen eenmaal de deur uit zijn, dan is het voor vele actieve vijftigers de vraag wat te gaan doen. Vaak werken deze mensen nog en zien ze zichzelf nog lang niet achter de geraniums verdwijnen. Om van een seniorenwoning nog maar te zwijgen! Een stel uit het Duitse Bremen vond hun huis wat te groot en besloten om de professionals van Möhring Architekten te vragen een nieuw huis te ontwerpen. Het resultaat is schitterend. Op een landelijke locatie is dit moderne huis verrezen. Het is eigenlijk landelijk wonen 2.0: in een modern jasje!