Het unieke rode huis met een rieten dak

De Nederlandse bouwstijl is over het algemeen degelijk en vooral ook erg praktisch. Daar is natuurlijk helemaal niets mis mee, maar soms verlang je naar een beetje kleur. In Duitsland en in de Scandinavische landen zijn ze veel eerder geneigd om de huizen een spannend kleurtje te geven. Maar dat geldt dan wel vaak voor meer traditionele en oude huizen. De Duitse experts van Möhring Architekten denken daar gelukkig anders over! Als geen ander weten deze architecten huizen te ontwerpen waarbij een oud concept in een nieuw jasje wordt gestopt. Dat is bij dit project niet anders. Daarom is het de hoogste tijd om een kijkje te nemen bij het unieke rode huis met het rieten dak in het dorpje Born Bodden.