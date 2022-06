Gids voor slopen van je binnenmuren – 6 dingen om in gedachten te houden

Wanneer de elektra en leidingen in kaart gebracht zijn, dat het zeg maar duidelijk is waar ze lopen, dan kun je met het echte slopen beginnen. Een voorhamer is dan de juiste tool die je in kunt zetten. Dan is de klus zo geklaard. Het is handig om de muur los te zagen van de andere wand, zodat deze niet mee gaat als de hamer tegen de wand aan knalt. Als dat ook geregeld is kun je beginnen om te genieten, want laten we wel wezen: het is best lekker om eens flink met een voorhamer los te gaan op een wand die je al een tijdje irriteert, niet waar? Een binnenmuur slopen kan heel meditatief zijn. Even afreageren, je kent het wel.