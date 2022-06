Voor de een is het een dagelijkse bezigheid om te lezen en de ander houdt zich er totaal niet mee bezig: sterrenbeelden. Maar ook als je tot die laatste categorie behoort, kan het best wel interessant zijn om te zien wat je kunt doen met je sterrenbeeld in je interieur. Daarom hebben we uit het prachtige werk van een aantal experts hele mooie voorbeelden op een rijtje gezet. Een interieur voor elk sterrenbeeld dus! Laat je lekker inspireren om daar zelf ook mee aan de slag te gaan! En de grote vraag is natuurlijk of jouw huidige interieur jouw sterrenbeeld ook al een beetje weerspiegelt.