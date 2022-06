Tips om zelf je tapijt te reinigen met ammoniak

Ammoniak is een heel goed product om je huis mee te reinigen. Puur of gemengd met andere middelen. Je verwijdert er vlekken mee die je met andere middelen niet weg krijgt. Het is ook erg goedkoop en verkrijgbaar in elke supermarkt. In dit artikel leggen we je uit hoe je vlekken en vuil uit tapijten verwijdert en hoe je je tapijt als nieuw houdt!