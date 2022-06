De meest trendy schuifdeuren die voor een complete transformatie zorgen!

Schuifdeuren: we zien ze tegenwoordig in vrijwel elk huis. En dat is ook niet zo vreemd. Ze besparen namelijk veel ruimte en zijn een fraai extra design-element in huis. Bovendien zijn er systemen die automatisch of op zeer simpele wijze geopend kunnen worden. Zeer praktisch wanneer je bijvoorbeeld een groot gezin hebt. Trendy zijn de glazen deuren met smalle zwarte metalen profielen of rustieke houten schuifdeuren. En met glazen schuifdeuren ben je verzekerd van een optimale doorstroming van al het natuurlijke licht. Ze passen in elke woning want ze kunnen volledig op maat worden gemaakt. We hebben alle nieuwe trends even voor je op een rij gezet.