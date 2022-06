Welke gevelmaterialen zijn er?

Een lijn aan de horizon. Een natuurlijke setting en een zee aan woonruimte. Niet te vergeten een fris voorkomen. Wij zijn fan van deze woning om zijn eenvoud en duidelijke concept. Lichte gevelmaterialen zorgen voor een benaderbaar charisma. Zoals het met mensen is, is het met hun huizen. Ga maar na. Hoevaak beschrijven we huizen niet zoals we mensen beschrijven: temperamentvol, open, gastvrij etc. Best wel heel logisch, want een huis is echt een reflectie van iemands persoonlijkheid. Dit huis oogt echt vriendelijk. Hier buiten op het gazon is het voor de kinderen heel fijn om te ravotten.