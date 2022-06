12 fantastische trappen om mee te pronken

In dit interieur is de ontwerpen eens lekker los gegaan. Alles wordt hier uit de kast getrokken om iets bijzonders neer te zetten. Het begint al bij de schitterende lamp en de boom daar beneden. Links zien we een fleurig setting zo met die kast, mand en bloemen. De basis van dit gevarieerde interieur is de donkere vloer. Daar kun je veel design bij vinden, alles past daar wel bij. We hebben het nog niet genoemd maar een goede lichtval is heel belangrijk voor een geslaagde hal. Design komt pas echt tot leven als de zon erop valt. In deze mooie ruimte valt het licht ruimschoots naar binnen. De vide die we hier zien (geen verdieping tussen begane grond en eerste verdieping) zorgt dat de ambiance hier heel ruimtelijk is. Door de lichte wanden wordt het licht weerkaatst in de ruimte. Dan ziet de hal er nog groter uit. Een basic trap leidt ons op een wonderlijke manier door de ruimte. We adviseren om ’s avonds laat niet teveel links te lopen op de trap.