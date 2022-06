Uniek modern woonhuis in een oude omgeving

Berlijn: een bijzondere stad met een eeuwenoude geschiedenis. Voor een periode van meer dan dertig jaar is de metropool in twee gedeeltes gescheiden geweest. Juist die unieke geschiedenis heeft een heel apart en eigen karakter gegeven aan de stad. Berlijn is dan ook een broedplaats voor allerlei kunstenaars en daar mag je architecten ook zeker onder rekenen. homify is in Berlijn gevestigd en neemt ook graag in de eigen stad een kijkje. In een mooie en rustige oude buurt is dit bijzondere huis te vinden. Een ultiem voorbeeld van de creativiteit die in Berlijn te vinden is! Kijk mee met het prachtige werk van de architecten van Möhring Architekten.