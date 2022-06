Charmante houten woning met eclectische uitstraling

Wist je dat er in Europa eeuwenlang huizen gebouwd zijn van hout en dat stenen huizen alleen maar voor de echt rijken weggelegd waren? Tegenwoordig is dat niet meer het geval en worden er alweer vele honderden jaren stenen huizen gebouwd voor ‘iedereen’. Een houten huis kan in deze tijd juist een luxe zijn! Dat is ook zeker het geval met de charmante houten woning die we nu gaan bekijken. Aan de Duitse Oostzeekust vinden we dit houten bouwwerk met een eclectische uitstraling. Ideaal om als vakantiewoning te gebruiken, maar ook voor meer permanente vestiging zeer geschikt. Tijd voor een rondleiding door dit project van Möhring Architekten.