Stolpboerderij is een prachtig modern thuis

Dit type woning wordt ´stolpboerderij´ genoemd een bouwstijl die we in Noord-Holland veelal tegenkomen. De vorm is opvallend vierkant met een eigenzinnig piramidevormig dak. Dit laatste bood bescherming aan de ruimtes waarin de familie woonde en ook het vee zijn onderdak had. Dit type boerderij is verwant aan de Friese stelpboerderij. We treffen een prachtige woning aan die geheel in de stijl van de stolpboederij gerealiseerd is. Eenmaal bij de woning aangekomen kunnen we er niet omheen, dit is een van de mooiste woningen die we de laatste tijd tegengekomen zijn. We willen je graag deze Nederlandse prachtwoning graag laten zien. Kijk daarom met ons mee naar de boeiende kiekjes en doe gerust zelf de nodige inspiratie op! Be inspired!