Zeehuis met eindeloze vergezichten

Ook in de eetkamer vinden we het wit als een dominante speler in het kleurenspel. In dit geval zien we prachtige roze meubels die een schattige sfeer generen in deze ruimte. De hanglamp is een verwijzing naar de jaren zestig, maar de algemene look is eigentijds. Juist de mix tussen diverse stijlen geeft deze eetkamer zijn bijzondere ambiance. We zien onszelf in deze leuke kamer ´s ochtends wel een lekker ontbijtje nuttigen. Samen met een expert werk je de leukste woonideeën uit!