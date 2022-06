Boswoning met eclectische looks prikkelt de creativiteit!

Soms kom je een woning tegen waar je direct diep van onder de indruk bent. We zeggen soms, want onze cultuur is zo beeld gericht, dat we veel stijlen en ontwerpen al wel eens ergens anders gezien hebben. Wij van homify zorgen er natuurlijk voor dat we de spreekwoordelijke krenten uit de pap halen. Alleen de meest bijzondere ontwerpen passeren hier de revue. Ook vandaag hebben we een prachtige woning voor je gevonden. In dit artikel nemen we je mee naar Dean Cottage, Eddleston te Schotland. Het huis waar we doorheen wandelen heeft wat je noemt uitzonderlijke eclectische looks. Het eclectische aspect schuilt in de volkomen creatieve wijze waarop de verschillende stijlen (oude en nieuwe) samengebracht zijn. Het is huis is duidelijk een éénheid met twee uitgesproken gezichten. Kijk met ons mee naar deze prachtige woning en doe gewoon inspiratie op voor je eigen woonconcept.