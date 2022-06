Luxe look voor een familiehuis

Natuurlijk houden we je altijd op de hoogte van de meest uiteenlopende projecten, daarbij mikken we steevast op de projecten met een uitgesproken look, gewoon om je te inspireren. Vaak ontdekken we een stijl die we van te voren niet konden bevroeden. En verrassingen zijn natuurlijk het allerleukst! Vandaag hebben we een prachtig huis voor je in petto dat gebouw is op het Hollandse platteland, dus we houden het vandaag lekker dicht bij huis! Dit gebouw is gerealiseerd door het spraakmakende architectenbureau De Zwarte Hond. Laten we hieronder eens kijken welke kennis, creativiteit en kunde er in het huis is toegepast. Kijk met ons mee en laat je inspireren.