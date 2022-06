Kleine kleurrijke en minimalistische houten prefab woning

Deze prachtige prefab woning komt uit de koker van de Colombiaanse architecten van Colectivo Creativo. Aan de buitenkant valt het op door het kleurrijke hout. Je zou er een lapjeskat in kunnen zien. En daarmee past het huis ook perfect in de groene en natuurlijke omgeving. De binnenkant is daarentegen strak en minimalistisch. Het huis bestaat vrijwel helemaal uit hout, maar doordat er gekozen is voor verschillende houtsoorten is het geheel wel visueel aantrekkelijk. De grote ramen die uitzicht bieden op de prachtige omgeving en de smaakvolle inrichting maken dit tot een klein maar fantastisch prefab huis.