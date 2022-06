Badkamertrends, een ideabook vol badkamerideeën

De badkamer is al lang niet meer de steriele en strak witbetegelde ruimte die het eerder was. De functie van de badkamer is enorm verruimd en zo poetsen we in de badkamer niet alleen meer onze tanden, of nemen er ons dagelijks bad, de badkamer is een ruimte om te relaxen. Een volwaardige extra kamer in je huis waarin je helemaal tot rust kan komen. In dit ideabook bekijken we een aantal van laatste badkamer trends. We bekijken inspirerende badkamerideeën om de natuur naar binnen te brengen, verschillende badkamertrends om van je badkamer een eigen spa te maken en ten slotte zetten we wat trendy kleuren voor de badkamer op een rij. Laat je inspireren!