Een apart en stijlvol houten huis

De bovenverdieping biedt nog een zeer aangename verrassing: een als spa ingerichte badkamer! Uiteraard geheel passend in de Scandinavische traditie is hier een sauna aanwezig. Verder een royaal ligbad en twee grote wastafels. Een leuk detail is dat deze wastafels niet direct naast elkaar geplaatst zijn, maar dat er een raam tussen zit. Maar doe gerust een gordijn naar beneden als je in deze badkamer aan het ontspannen bent: enkele kleine dakramen zorgen hier voor nog meer daglicht of voor een prachtige sterrenhemel in de avond.

