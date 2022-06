Een oud huis met een grote verrassing: als je wel eens vaker projecten op homify bekijkt, dan weet je dat zoiets van alles kan betekenen! Een spa of een sauna, een bijzonder zwembad of een spectaculaire wijnkelder. Al die dingen zal je bij dit huis tevergeefs zoeken. De grote verrassing zit in dit geval in de bijzondere uitbreiding die bij het huis tot stand is gekomen en vooral ook in de prachtige binnentuin die daarbij is aangelegd. Wederom een prachtig stukje architectuur van Britse bodem. We gaan snel kijken hoe mooi dit werk van de architecten van CCD Architects is.