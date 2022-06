DIY: pimp tweedehands stoelen tot prachtige design eethoek

Grenen was een tijd geleden de basis van vrijwel alle meubels. Tegenwoordig is grenen wat minder trendy. In veel interieurs staan de grenen meubels nog steeds. Maar wist je dat je je oude grenen eethoek op heel simpele wijze kunt omtoveren tot design eethoek anno 2016? Je kunt je oude grenen eethoek een complete make over geven waardoor deze weer helemaal up-to-date wordt. Lak hiervoor alleen het tafelblad strak glanzend wit en schuur de onderkant ruw op en laat dit in grenenlook. Zoek er een paar houten stoelen bij in het gewenste model (kringloopwinkel) en spuit deze met lak eveneens in hoogglans wit (deze spuitlak is te vinden in de discount woonwinkels). Zijn de tafelpoten niet meer van nu? Dan kun je ook een andere goedkope grenen tafel zoeken bij een kringloopwinkel en deze of alleen het onderstel van deze tafel gebruiken. En klaar is je grenen eethoek 2.0 anno 2015!